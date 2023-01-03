轉會｜C朗抵沙特　將出席新東家歡迎儀式　傳月中或與美斯交手 (20:43)

C朗昨晚與家人乘私人飛機啟程沙特，並在社交網發布短片，臉帶笑容兼打單眼向球迷說「稍後見」。這名37歲葡萄牙球星今晨抵達沙特首都利雅得的機場後，有多名小球迷獻花，利雅得街上亦有多個「歡迎C朗」的大型廣告板，而C朗今午離開酒店，接受第二部分體測。

艾納沙官網宣布，在當地時間晚上7時，即香港時間明晨零時，在該隊主場的默索爾公園球場舉行盛大儀式，歡迎C朗正式亮相。沙特傳媒報道，C朗屆時將在約3萬名觀眾面前簡短演講，亮相儀式約兩小時，之後C朗將會出席在艾納沙的首課公開操練，與主教練魯迪加西亞和新隊友會面。

艾納沙為歡迎儀式公開售票，票價僅15沙特里亞爾（約31.2港元），門票收益將全部捐贈予慈善機構。當地傳媒稱門票火速售罄，超過10萬名網民於網頁排隊求購。

C朗簽約艾納沙，據報連贊助年薪高達破世界紀錄的2億歐元。艾納沙的Instagram帳號由原本約86萬人關注，4日內急增至約753萬，比不少歐洲五大聯賽球會的社交網帳號多。

沙特傳媒又報道，C朗的艾納沙球衣在球會官網商店上架僅一小時便火速售罄，短短數天共售出約25萬件，預計為球會帶來1.12億沙特里亞爾（約2.33億港元）收入。

法國傳媒報道，有美斯在陣的巴黎聖日耳門（PSG），有計劃本月中到訪沙特與艾納沙等當地球會組成的明星隊友賽，但一切未落實，若然成事，兩大球王將於沙特會師。

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