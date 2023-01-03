籃球｜《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡×限量紀念珍藏版　明網上公開發售 (20:22)

由漫畫家井上雄彥創作的《男兒當入樽》在90年代風靡全球，深受各地籃球迷追捧。自1995年夏天推出第4套電影版後，終在去年底推出第5套電影《THE FIRST SLAM DUNK》，上月初已在日本上映，並將在明晚於香港舉行首映，12日正式公映。而人氣動漫代理商羚邦集團，將隆重推出《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡，當中一款八達通卡以井上雄彥所繪畫的劇場版正式海報作設計，隨之附送紀念卡套，實用美觀兩兼備。

另外，今次亦特設限量紀念珍藏版用上另一款以5位角色大頭造型的劇場版前導海報作主要設計的八達通卡外，更附有極具收藏價值的紀念哨子、紀念幣，收藏盒更附獨立序號提昇整體收藏價值，限量紀念珍藏版全球限售10,000套，將於明日10時起至1月18日期間預售，粉絲們切勿錯過！

《 THE FIRST SLAM DUNK 》特別版八達通 卡 限量紀念珍藏套裝

每套 售價 : HK$480

《 THE FIRST SLAM DUNK 》特別版八達通 卡連紀念卡套

每套 售價 : HK$ 2 80

預購網站 : https://www.ani-mall.asia/pages/the-first-slam-dunk

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