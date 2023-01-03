賽車｜拉力賽傳奇車手布洛克意外身亡　終年55歲 (18:08)

美國猶他州警方證實布洛克的死訊，並指這名傳奇賽車手在當地時間下午2時許，駕駛雪地電單車時，於斜坡上意外翻側，身軀被機器壓住，當場宣告不治。Hoonigan車隊也在官網證實其死訊，「懷着最深切的遺憾，我們確認布洛克在今日的一場雪地摩托車事故中離世。布洛克是一位有遠見的人，也是一位先驅和偶像，更重要的，他是一名父親和丈夫。他將被深深的思念，在這個悲痛的時刻，請尊重其家人們的私隱。」

布洛克在2005年展開拉力賽車生涯，多年來積極參加各種越野賽、拉力賽，還曾經參與過WRC世界拉力錦標賽以及X-Game世界極限運動會，在賽車界享負盛名。他拍攝很多Gymkhana金卡納、高難度甩尾影片，在IG擁有逾755萬追蹤者，YouTube頻道有逾190萬訂閱，並獲得「飄移大師」等稱號。

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