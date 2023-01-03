網球｜前世一「女金剛」娜華蒂露娃患兩癌症　「會盡全力戰鬥」 (17:04)

據女金剛的發言人格連咸（Mary Greenham）透露，這名網壇傳奇去年11月出席於得州的WTA年終賽期間，發現頸部有腫大的淋巴結，經檢查後證實為喉癌；而且她在檢查期間亦發現其乳房中有可疑的形狀，後來被證實是2010年乳癌的復發。

兩項癌症皆為第一期，66歲的女金剛亦保持樂觀，並於聲明中表示：「雙重打擊頗糟糕的，但這些皆可治療，我會盡全力戰鬥」，她在本月底將於紐約接受治療。這名18項大滿貫女單錦標得主隨後更在社交網笑言：「我的電話及Twitter皆被轟炸，感謝大家的支持，我還未玩完」。

另外，「大威」維納絲威廉絲昨於奧克蘭賽女單首圈以直落兩盤擊敗美籍對手，以勝仗展開其職業生涯第30個賽季。至於塞爾維亞籍前一哥佐高域在阿德萊德賽雙線出擊，昨於雙打一輪遊後，今早在單打以盤數2：0過關，取得今季首勝。

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