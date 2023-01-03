NBA｜米曹轟71分領騎士挫公牛　高比後NBA單場最高得分　史上第7人取「70+」載史冊 (14:55)

今夏由猶他爵士轉投騎士的米曹，今季已極速融入新東家體系，今仗球隊甫開賽便一直落後，次節更一度被拋離21分，但這名26歲得分後衛領銜力追，直至第4節尚餘約1分鐘才首次扳平，不過很快再被公牛領先下，米曹於賽事餘下7.4秒落後3分下博得兩記罰球，他射入首球後，第2球故意射失，並成功衝前自己搶下進攻籃板再上籃得分，將比數追成130：130平手，加上最後3秒公牛的最後一擊未能得手，雙方須打加時。

打完4節已攻入58分的米曹，在加時持續火熱手感，5分鐘內再入13分，終領軍在主場以145：134力克公牛，兩連勝後以24勝14負，續守東岸第4位。米曹是役上陣50分鐘34投22中，包括7記三分，並射入20記罰球，全場獨取71分，不但寫下個人生涯新高，亦是聯盟史上並列第6高得分的球員，看齊名宿大衛羅賓遜（David Robinson）及比羅（Elgin Baylor）。而他亦貢獻8個籃板及11次助攻，令他成為史上首名單場得分「70+」兼有雙位數助攻的球員。

連同米曹在內，NBA歷史上只有7名球員共12次曾單場得分「70+」，當中已故傳奇張伯倫包辦了當中的6次，此前是2017年由鳳凰城太陽球星戴雲布克卡攻入70分，而對上一次有球員拿下71分或以上，則要數到2006年1月由另一已故傳奇高比拜仁攻入的81分，亦是史上第2高得分，僅次於1962年3月攻入100分的張伯倫。

賽後米曹表示：「能載入史冊與張伯倫這樣的傳奇一起，確實是我的榮幸。但我一直相信自己的能力，相信自己有能力成為聯盟最佳的球員之一，這信念由進入聯盟起未曾改變。」主帥碧克史達夫亦大讚對方道：「這天我們見證了NBA史上其中一場經典，其中一場最佳表現的展示。米曹證明了自己的能力，同時亦保持着團隊合作的精神，這怎能不令大家愛上他呢？」

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