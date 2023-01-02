英超｜雲迪積克化世盃出局悲憤為力量　誓助利物浦挫賓福特取五連捷 (22:45)

賓福特vs.利物浦 now611/621台 周二凌晨01：30直播

利物浦早前英超表現失色，直至近4場連捷才見起色，暫以16戰得28分排第6，但仍落後「四哥」曼聯4分，爭取前四衝線實不容再有差池。華基爾雲迪積克已從荷蘭隊在世界盃的失敗獲得動力，他說：「國家隊在8強出局，正推動我在利物浦的表現。己隊確被榜首阿仙奴拋離15分，可是這球季是可以非常瘋狂及奇怪的。我們此際必須理智一點，不要去想冠軍，而是集中精神在之後的每一場聯賽，然後拭目以待。」

他又對荷蘭在前帥朗奴高文回歸後充滿憧憬，並希望在今夏在歐洲國家聯賽決賽周的4強比賽能爭取好成績。另外3支出賽球隊是世盃季軍克羅地亞、世盃16強出局的西班牙和無緣世盃的意大利。

落後利物浦5分的賓福特在英超並不失禮，曾挫曼城和曼聯，亦曾打和熱刺及車路士，而且近8仗只敗陣1次，主帥法蘭克賽前證實艾雲東尼膝傷無大礙，可以候命。這名26歲前鋒今季已入12球和有3次助攻。

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