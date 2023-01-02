籃球｜東方相隔兩季再出征　4新兵亮相ABL大勝響頭炮 (21:27)

因疫情停辦兩年的ABL假新加坡重開，東方陣容大變，李琪、楊睿騏和吳松峻等後場大將離隊，另有5名新兵來投，包括康仁福建後衛徐遠征，3名外援哥倫比亞國手托查摩利路斯、美籍控衞巴錫和上季效力南青的加拿大籍中鋒麥洛連，至於近年征戰歐洲聯賽、曾效力南華的基拔則為血緣外援。

東方甫開賽已取得優勢，身高2.08米的麥洛連在禁區幾乎無人能阻，兩度入樽得手並單節獨得11分，領軍首節打出28：9的攻勢。東方在次節未有鬆懈，除了托查摩利路斯、巴錫、基拔等裏應外合，為球隊提供穩定火力輸出，眾將也專注防守，迫使得曼谷老虎頭兩節在三分線外16次起手僅入2球，藍軍完半場已領先49：25。

戰况在下半場未有太大改變，東方末段更寓賽於操，主帥柏利施域曾盡遣本土球員上陣，為7日內打4場比賽作輪換。東方終在4名新兵得分上雙位數，包括巴錫轟入全場最高的22分，加上麥洛連貢獻「雙雙」21分14籃板，以31分優勢旗開得勝。

東方主帥柏利施域尚算滿意球隊表現，對於球隊要在在7日內打4場比賽，分別對曼谷老虎、澳門黑熊、新加坡騰飛之獅及印尼泗水羅浮宮，他直言要盡快部署下場鬥澳門黑熊的賽事。他說：「球隊進攻做得很好，但有不少無謂失誤，球隊明日會看影片備戰。陣中年輕球員表現不錯，像蘇利文也射入三分球」。

至於仍未適應時差的巴錫，對於自2019年後重返ABL賽場感到興奮，「這場勝仗對我意義重大，這裏就像我第2個家，我希望打出好表現告訴大家『我回來了』。不過，這只是第一場比賽，我們仍要繼續努力，改變球隊的防守，並在轉守為攻時做得更好」。

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