乒乓｜吳詠琳擂台賽混合單打摘季　盼改臨場發揮迎世界賽資格賽 (20:10)

擂台賽為香港首項男女混合單打的賽事，共45男、14女報名參賽，而去年世界賽港乒女團成員之一的吳詠琳，是唯一殺入8強的女將。19歲的她在8強先以局數3：2挫張彥陶，4強面對削球手鮑奕文先贏兩局，惟隨後未能適應對手戰術變化，連輸3局6：11、8：11、9：11。

吳詠琳賽後直言不滿意表現，指對手第3局突然進攻後，未能及時適應，導致失誤過多，盼臨場發揮更好。她笑言男女球風大不同，亦從這次賽事獲益不少，「男仔質量高好多，但佢哋節奏較慢，女仔就節奏偏快，旋轉冇咁強」。她續指，比賽時擔心被一板打死，「所以我控球要更精準，落點意識都要更好」。吳詠琳轉戰季軍戰，並以局數3：2險勝張宇傑，收穫季軍，她在周四將赴卡塔爾，備戰世界賽資格賽。

林兆恒在決賽跟隊友鮑奕文鬥得緊湊，雙方戰至2：2平手後，林兆恒在決勝局以11：5奠勝。擂台賽冠軍獎金為港幣1.8萬元，亞、季軍分別是9000元和4500元。

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