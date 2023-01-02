空手道｜李振豪退役結束13年港隊生涯　亞運延期萌去意「夢幻」總結旅程 (16:40)

原定去年9月舉行的杭州亞運因疫情延期，現年31歲的李振豪在社交網表示，得悉此消息後萌生退役念頭，「因為我知道新世代比我更值得擁有機會」，但他直言遺憾未能入選去年底的亞洲賽，用一個更好的方式道別。

在2009年加入港隊的他，表示「13年前我的夢想是成為世界冠軍，當時年少無知沒想過自己與世界頂峰的差距有多大。13年來經歷咗好多美好的時間，感謝空手道帶我見識到這個世界之大，感謝空手道改變左我人生，感謝空手道教我永不言敗。」

李振豪曾奪得2015年亞洲賽的男子60公斤級自由搏擊銅牌及東亞錦標賽金牌，世界排名曾升至最高第13名。他坦言「感恩我活在香港空手道最美好的時代」，近年開設空手道訓練中心的他，希望退役後用另一個身分繼續透過自身經歷鼓勵年青一代，並為港隊作出貢獻，「我心永遠與香港隊同在，祝願港隊繼續有好成績。希望有天我能夠用另一個身分重返港隊，繼續為港隊貢獻」。

總結13年港隊生涯，李振豪表示「人生能夠有一段追夢旅程，能夠代表香港真係好夢幻」，又指運動員生涯的苦與樂豐富自己的生命。

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