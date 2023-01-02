法甲︱PSG缺美斯尼馬負朗斯吞今季首敗 跨季32場不敗走勢告終 (14:34)

PSG今場作客面對法甲次名的朗斯合演榜首大戰，美斯捧完世界盃後仍未歸隊，尼馬又因上周對斯特拉斯堡領紅牌被逐而要停賽一場，前場只得基利安麥巴比顯獨力難支，今場表現令人失望，結果被主隊於開賽僅5分鐘憑補射攻破大門。PSG的20歲小將伊基迪基於3分鐘後扳平。惟朗斯於上、下半場再入一球，終勝3：1，賽後17戰40分，追至落後PSG差4分。剛續約至2026年的30歲意大利中場馬高華拉堤，在為這支法甲豪門上陣第400場的里程碑未能有好結果。而踢足全場的老將中堅沙治奧拉莫斯，自加盟PSG在聯賽26次上陣不敗後，亦吞下首敗。

PSG今季在法甲首16輪取得14勝2和，今仗後各項賽事23場不敗走勢告終，若連同跨季為32場。今季歐洲五大聯賽中，只餘拿玻里在意甲仍未被破不敗身。主帥加迪亞承認球隊今仗缺乏整體性，有不少失誤，故指朗斯值得獲勝。

PSG隊長馬昆賀斯則稱，不能因為美斯和尼馬缺陣，就為輸波帶來藉口，「我們需要找回團隊的凝聚力、進攻效率以及比賽的強度」。

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