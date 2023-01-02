英超︱車路士遭森林逼和再失分 近7季同期最差成績 樸達認表現低於水平 (12:36)

車路士今仗在16分鐘，藉森林中堅韋利保利後腳解圍撻Q中楣彈出，令門前的史達寧輕鬆射入先開紀錄。不過保利於下半場63分鐘將功補過，在角球攻勢頭槌二傳，造就隊友奧里亞於近門勁射扳平，終雙方踢成1：1。藍戰士賽後16戰25分排第8，是自2015/16年球季後、近7季英超同期最差成績，該季車路士最終只排英超第10名。

領隊樸達接手首3仗英超全勝後，車路士近7場聯賽僅1勝，為上仗主場2：0擊敗般尼茅夫，其餘6仗3和3負，另近4場聯賽作客未嘗一勝，只得2和2負，下仗重返史丹福橋球場主場更要大戰曼城。

藍戰士今仗控球率高達72.3%，但全場射門只得7射2中，下半場更只得一次射門，比主隊12射5中還要少。領隊樸達承認球隊是役表現低於本身水平，「今場球隊整體表現是低於標準，我們面對是一支準備充分的對手，他們在下半場向我們施加壓力，我們表現亦做得不夠好，不足以取走3分」。談到爭四希望，樸達稱離完季仍有很漫長的路要走，「考慮5個月後發生的情况是錯誤，球隊表現需要更加穩定」。

隊長艾斯派古達取代需養傷一個月的列斯占士，復任正選右閘，他承認季初至今已失太多分數，「這不是我們想要的新一年開始，現在離目標的位置真的太遠，如果我們還想取得歐聯參賽資格，就需要在之後有更好表現，首先必須團結一致」。

本月冬季轉會窗重開，車路士亦已加緊增兵救亡，除已羅致20歲科特迪瓦籍前鋒大衛科芬拿，並在今仗已到場觀戰，亦將完成兩宗轉會，從巴甲華斯高簽入18歲巴西新星中場安德里山度士，以及效力法甲摩納哥的21歲法國中堅班洛特巴迪亞舒尼，據報轉會費分別為1250萬歐元（約1.04億港元）及3800萬歐元（約3.17億港元），同時繼續天價力斟阿根廷隊的世界盃冠軍正選中場安素費南迪斯。

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