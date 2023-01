英超︱洛里斯犯錯　馬天尼斯後備　熱刺淨吞維拉兩蛋 (23:56)

馬天尼斯上月助阿根廷隊世盃擊敗法國後,隨隊返國慶祝多天,兩日前才歸隊,故主帥艾馬利是役續起用瑞典門將羅賓奧臣。另一阿根廷冠軍隊成員基斯甸羅美路,則為熱刺正選上陣。上半場除了熱刺箭頭哈利卡尼頭槌被艾舒利楊格護空門,其餘時間戰情平淡,反是熱刺翼鋒孫興慜一次失去控球後,摘除保護面罩作賽更受注目。

直至50分鐘,維拉中場杜格拉斯雷斯遠射,洛里斯接波甩手,被奧尼屈堅斯助攻貝安迪亞打破悶局。主隊73分鐘中圈搶得卡尼腳下球,三中場保巴卡卡馬拉、約翰麥甘尼與雷斯合力策動反擊,最終由後者埋齋贏兩球,近4場取9分。

另一倫敦球會車路士在賣盤後的首個轉會窗即大展拳腳,早前從華斯高簽入的18歲中場安德里山度士,已抵英完成轉會手續。歐洲傳媒亦廣泛報道,「藍戰士」昨以3800萬歐元(約3.18億港元),收購21歲摩納哥中堅班洛特巴迪亞舒尼,成為冬窗第2簽。至於正力斟的賓菲加新星安素費南迪斯,據報球員已同意加盟。

