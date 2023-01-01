NBA︱當錫轟51分領獨行俠挫馬刺　近5場3次「50+」　獲普波域治讚籃球智商高 (20:10)

23歲的斯洛文尼亞籍後衛盧卡當錫早被視為籃壇未來巨星，今季表現更是大爆發，今仗於得州打吡作客馬刺，個人貢獻51分、6個籃板、9次助攻及4次偷截，領銜以126：125險勝，取下六連勝，賽後以21勝16負升上西岸第4位。

當錫近5場第3次單場得分「50+」，並令他成為NBA史上首名5場內得分逾250、籃板及助攻各取至少50的球員。目前他在聯盟得分榜以場均34.2分高踞榜首之餘，場均8.9次助攻及1.7次偷截，均名列聯盟前5名內，表現甚具統治力。

賽後他坦言未有在意自己的數據，「取得51分對個人而然雖是值得開心的事，但比賽時我只想着怎樣幫球隊拿下勝利」。而馬刺名帥普波域治亦大讚對道：「己隊是役已表現得很好，未能取勝主因在當錫的個人能力吧，他是非凡的球員，籃球智商也超乎想像。」

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