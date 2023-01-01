英超︱阿仙奴挫白禮頓取五連勝　榜首優勢增至7分　阿迪達：有信心重奪冠軍 (17:44)

「兵工廠」雖然續缺箭頭加比爾捷西斯，但今仗開賽66秒即由翼鋒布卡約沙卡先開紀錄。中場奧迪加特、前鋒尼基迪亞與翼鋒加比爾馬天尼利之後亦有進帳，其中馬天尼利埋齋一球，來自奧迪加特從後場傳出致命直線而得。這名24歲挪威國腳本季累積攻入7球及交出5次助攻，今仗另有一次禁區內避過4名主隊球員妙傳馬天尼利，僅未轉化為入球，表現獲各方盛讚。球隊名宿麥臣稱他足與曼城中場奇雲迪布尼相比，「是足球界的奧蘇利雲」。

阿仙奴今季英超只曾作客不敵曼聯及賽和修咸頓失分，16戰43分是歷來英超第5支球隊同期達此成就。阿迪達表示賽前已知曼城遭愛華頓逼和，今仗獲勝將擴大雙方差距至7分：「白禮頓不易應付，你不能期望今仗可保持清白，不過己隊有足夠的爭勝心。成功基於我們的表現而非其他賽果。」

對比去年同期落後曼城12分，翼鋒沙卡表明球隊現時的位置令人難以置信，但表示球季仍未過半，不會想爭標的事，只會專注好下場比賽，「因為我們知道紐卡素今季表現相當好」。落後9分排第3的「喜鵲」，將周三凌晨造訪阿聯酋航空球場。

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