轉會｜蘇亞雷斯自由身簽約甘美奧兩年　年薪2500萬膺巴甲打工皇帝 (19:14)

曾效力阿積士、利物浦及巴塞隆拿等多支勁旅的「阿蘇」，去年7月宣布重返烏拉圭加盟母會國民隊，但球季完結後未有續約回復自由身。這名烏拉圭國腳今晨終落實去向，加盟來季重返巴甲的應屆巴乙亞軍甘美奧，簽約兩年，並獲分配9號球衣。曾被指轉戰美職的「阿蘇」，將與曾效力利物浦及拉素的35歲巴西前國腳盧卡斯利華，以及29歲皇家馬德里舊將盧卡斯施華等合作。

另據美國ESPN報道，宣布加盟沙特阿拉伯球隊艾納沙的基斯坦奴朗拿度（C朗），在轉戰中東前曾獲美職球會斟介，當中肯薩斯體育會曾與這名葡萄牙國腳的代表多次會面，但未有交代為何談判觸礁。《每日郵報》則報道，由於美職規定首先與球員展開談判的球會有「發現權」（Discovery Rights），因此只有肯薩斯體育會可斟介C朗，C朗疑未能聽取其他美職球隊報價而決定轉戰沙特。

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