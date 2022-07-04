西甲︱羅拔仔波監暫緩無建樹　巴塞加泰打吡10打10遭逼和　皇馬追至同分 (23:46)

利雲度夫斯基在11月8日對奧沙辛拿一仗領紅，並因離場時對球證做出不尊重手勢，被加罰至停賽3場。球隊在世盃期間曾上訴失敗，但在今仗賽前一日突獲告知，在西班牙體育法庭作最終裁決前，停賽令暫緩執行。愛斯賓奴隨即發聲明抨擊決定不公義，據報會方一度考慮罷踢，但最終僅高層職員杯葛出席賽事。

羅拔仔是役正選但無甚貢獻，而巴塞即使有馬高斯阿朗素攻入個人西甲首球，但這名客串中堅的球星在73分鐘犯天條輸12碼，連累球隊在打吡戰被逼和1：1。另外，今仗球證拉奧斯自阿根廷對荷蘭的世界盃8強狂發17張黃牌後首度執法，是役共出示2紅15黃，末段分別驅逐佐迪艾巴及雲尼斯奧斯蘇沙。

皇馬今晨則憑賓施馬完場前7分鐘內連入兩球，作客2：0擊敗華拉度列。陣中的巴西籍翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞與洛迪高高斯，在賽前悼念球王比利離世時均強忍淚水，而華軍班主朗拿度表情嚴肅。西維爾則僅1：1逼和切爾達，續陷降班區。他們亦公布借用法甲雷恩的中堅萊克巴迪半季救亡。僅得一提的是，西甲復賽首8仗共有8名球員被逐，平均1場1個。

其他報道：英超︱拉舒福特紀律問題貶後備 半場入替奠勝助曼聯贏狼隊

其他報道：轉會︱C朗轉戰中東加盟沙特球會艾納沙 簽約兩年半

其他報道：比利逝世︱CNN錯用加納一代傳奇報死訊 現役Pele收「安息」祝福

其他報道：比利病逝︱胞妹稱比利上周交託遺言 未向百歲母親交代死訊

其他報道：比利病逝︱曾因評述世盃辭任體育部長 讚迪史堤芬奴更全面

其他報道：比利病逝︱數讀球王生涯 入過千球前無古人 僅兩奪南美自由盃有段故

其他報道：足球｜比利曾五度公開訪港 隨山度士兩次造訪攻入14球 伙鍾楚紅拍廣告成佳話

其他報道：足球｜體壇各界哀悼比利 尼馬：在比利之前，10只是一個號碼

其他報道：足球｜球王比利病逝 享年82歲