英超︱拉舒福特紀律問題貶後備　半場入替奠勝助曼聯贏狼隊 (22:29)

拉舒福特上仗對諾定咸森林入球兼助攻，但昨被貶後備，下半場才入替小將加拿祖，坦夏格僅解釋是「內部紀律原因」。有報道稱與球員集合遲到有關，也反映坦夏格軍紀嚴明。曼聯是役賽前有安東尼馬菲奧斯展示標語悼念球王比利，但這名巴西籍翼鋒與加拿祖上半場均曾浪費機會，最終要靠「福仔」76分鐘與般奴費南迪斯進攻左路撞牆壓入禁區，在兩名狼隊守將夾擊下射入奠定勝局。

至於今晨出賽的利物浦，主場憑李斯特城中堅菲斯7分鐘內兩度擺烏龍，反勝2：1，領隊高普指傷出的安德魯羅拔臣與哈維艾利洛並無大礙。賓福特則兩度藉界外球攻勢得手，作客2：0擊敗韋斯咸，但傳射居功的前鋒艾雲東尼末段因膝傷被抬離場。韋斯咸則在莫耶斯麾下首次聯賽五連敗。

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