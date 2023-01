比利逝世︱CNN錯用加納一代傳奇報死訊　現役Pele收「安息」祝福 (20:53)

名為Pele的現役球員中,以馬會譯名貝尼的31歲布基納法索國腳中場名氣較大。他今夏由法甲摩納哥外借至葡超法馬利卡奧,在其Instagram專頁圖片,留言充斥一大堆「RIP」,當中有人表明知道他並非過身的比利,只拿他開玩笑。

被殃及池魚亦包括意大利前國腳加斯安奴柏利(Graziano Pelle),這個名字與比利只差一個英文字母的37歲前鋒,自去年離開降班意乙帕爾馬後一直自由身,但未正式公布退役。然而,有網民仍在其最新帖文留言,「願您教導天使射12碼」,「只有拿玻里的馬拉當拿比你強勁」。

球壇過去亦不乏名為Pele的名將,甚至令CNN昨報道比利死訊時,也「面盲」點錯相,誤用加納名宿Abedi Pele的照片。現年58歲的Abedi Pele被認為是史上其中一位最出色的非洲球員,曾在1991至93年三度當選非洲足球先生,乃法甲馬賽1993年贏歐聯冠軍的正選翼鋒。其子佐敦阿休及安祖阿休是上月世界盃加納隊主力。

CNN uses wrong photo of Abedi Pele to announce legend Pele’s death https://t.co/bEqrkKoxxO pic.twitter.com/GA5XIy2tyk— Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) December 29, 2022