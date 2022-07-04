比利病逝︱普京讚「巴西出類拔萃的孩子」　前隊友嘆卓越球技「來自土星以外」 (19:18)

普京在得悉比利死訊後，致以「沉痛哀悼」，並稱讚對方是「巴西出類拔萃的孩子」。普京續表示：「感謝比利的天賦和獨一無二的球技，為世人帶來精彩的比賽。足球因他成為全球最受歡迎的運動，當中包括俄羅斯。我為曾與這位非凡人物談話而感到幸運，餘生定會銘記與他一起的美好時光。」拜登則說：「無人能像比利般，能以運動團結整個世界。比利從艱苦中長大，最終成為足球界傳奇。」

此外，曾與比利連奪1958和62年世界盃冠軍的87歲名宿翼鋒比比說：「美斯、基斯坦奴朗拿度（C朗）、尼馬和馬拉當拿都與眾不同的，但他們都是人類，比利卻來自土星。」曾與比利一起協助巴西隊，在1970年世界盃封王的另一81歲巴西名宿中場謝遜更說：「還有比土星更遠的地方嗎？若有的話，那就是比利來自的地方了。」

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