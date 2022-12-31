比利病逝︱胞妹稱比利上周交託遺言　未向百歲母親交代死訊 (18:00)

82歲的比利上周三（21日）傳出結腸癌病情惡化，需在巴西聖保羅繼續留醫。比她年輕4歲的瑪莉雅，向ESPN巴西分部表，示當日是比利最後一次與家人交談，她說：「比利當時已感受到生命進入倒數，但他很平靜，也很虔誠地說『一切在上帝掌握中』。我回答『對的，祂知道合適的時機』。」瑪莉雅補充謂，上月100歲生日的母親Celeste Arantes，近期在家中也神智不清，家人只向她稱比利病重入院，未交代死訊。

瑪莉雅在ESPN的訪問中也回憶與比利度過快樂童年，長大後也甚少爭鬧，也是非常好的聆聽對象，無論物質或情緒上都照顧到身邊人，亦提到家人慣以暱稱「Dico」稱呼比利，而非其本名Edson或官方名字Pele：「Dico，或是其他人所知的Pele，他的足球事業和成就很難被超越。他不需用九牛二虎之力去得到世人認可，這種境界很難去用言語解釋。」

至於曾在比利母會山度士司職門將的長子伊甸奴，則上載父親、祖父與叔父的合照稱，「這攻擊組合已無懈可擊，有一天我會加入成為守門員」，呼應比利在天國踢球的遺願。

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