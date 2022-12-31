轉會︱C朗轉戰中東加盟沙特球會艾納沙　簽約兩年半 (07:01)

C朗上月隨葡萄牙隊出戰世界盃前，接受訪問公開批評曼聯管理不善，最終雙方解約收場。這名37歲球星早在世盃期間已傳出獲沙特球會艾納沙力斟，勢轉戰中東。今晨終落實正式加盟，首次踏足亞洲球壇。艾納沙在聲明中表示：「歷史時刻已發生，這筆交易不但有助於本會邁向成功，更激勵我們的聯賽、我們的國家和未來子孫後代，成就更好的自己。歡迎你，基斯坦奴！」

據著名轉會體育記者羅曼奴消息指，雙方簽下一紙兩年半合約至2025年夏天，年薪高達約2億歐元（約16.6億港元），當中包含商業合作條款，為足壇史上最貴合約。

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