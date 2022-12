轉會︱C朗轉戰中東加盟沙特球會艾納沙　簽約兩年半 (07:01)

C朗上月隨葡萄牙隊出戰世界盃前,接受訪問公開批評曼聯管理不善,最終雙方解約收場。這名37歲球星早在世盃期間已傳出獲沙特球會艾納沙力斟,勢轉戰中東。今晨終落實正式加盟,首次踏足亞洲球壇。艾納沙在聲明中表示:「歷史時刻已發生,這筆交易不但有助於本會邁向成功,更激勵我們的聯賽、我們的國家和未來子孫後代,成就更好的自己。歡迎你,基斯坦奴!」

據著名轉會體育記者羅曼奴消息指,雙方簽下一紙兩年半合約至2025年夏天,年薪高達約2億歐元(約16.6億港元),當中包含商業合作條款,為足壇史上最貴合約。

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022