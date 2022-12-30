比利病逝︱曾因評述世盃辭任體育部長　讚迪史堤芬奴更全面 (23:35)

巴西已故球王比利退役後，一舉一動續受關注，亦有不少軼事趣聞。

．比利的原名為Edson，其家人在家所為紀念發明電燈的美國科學家愛迪生（Thomas Edison）而改下；「Pele」這名字則是求學時期的暱稱，由父親的隊友「Bile」轉化而成，惟比利2019年受訪曾說，並不喜歡別人叫他「Pele」

．比利曾踏足政壇，1995年獲時任巴西總統卡多索（Fernando Cardoso）任命為首任體育部長，至1998年4月底因獲聘為電視台評述世盃而請辭

．比利過去多次祝福及預言失敗，被戲稱為「烏鴉口」，當中1977年曾預言非洲球隊會在2000年前贏得世界盃，至今年才由摩洛哥隊首闖4強；他今屆則祝福巴西隊「繡上第六顆星（奪冠）」，最終「森巴軍團」8強出局