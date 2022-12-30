比利病逝︱曾因評述世盃辭任體育部長　讚迪史堤芬奴更全面 (23:35)

巴西已故球王比利退役後，一舉一動續受關注，亦有不少軼事趣聞。
．比利的原名為Edson，其家人在家所為紀念發明電燈的美國科學家愛迪生（Thomas Edison）而改下；「Pele」這名字則是求學時期的暱稱，由父親的隊友「Bile」轉化而成，惟比利2019年受訪曾說，並不喜歡別人叫他「Pele」
．比利曾踏足政壇，1995年獲時任巴西總統卡多索（Fernando Cardoso）任命為首任體育部長，至1998年4月底因獲聘為電視台評述世盃而請辭
．比利過去多次祝福及預言失敗，被戲稱為「烏鴉口」，當中1977年曾預言非洲球隊會在2000年前贏得世界盃，至今年才由摩洛哥隊首闖4強；他今屆則祝福巴西隊「繡上第六顆星（奪冠）」，最終「森巴軍團」8強出局
其「烏鴉口」雖預測欠準，但亦不乏他對足球的想法，以至生命格言。
「成功非偶然，它是努力、堅持、學習、研究、犧牲，以及最重要的，熱愛你做的事或你在學的事。」
「12碼是懦弱的入球方式。」
「人們常在比利和馬拉當拿之間爭論不休。可是迪史堤芬奴是最好的，更為全面。」
「我為足球而生，就像貝多芬天生為作曲，米開朗基羅為天生為繪畫一樣。」
「地球上的一切都是遊戲，一種路過的玩意。我們終究會死亡，下場都是一樣，不對嗎？」
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