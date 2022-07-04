足球｜比利曾五度公開訪港　隨山度士兩次造訪攻入14球　伙鍾楚紅拍廣告成佳話 (21:45)

1970年夏天為巴西隊奪得世界盃的比利，在同年底以3屆世盃得主身分，隨當時效力的巴西勁旅山度士來港踢友誼賽，由12月10至17日在香港大球場，與香港聯隊合共踢4場賽事，當時票價為10至50港元，以當年上班族月薪約200至300港元而言，絕非便宜，但最終門票仍全數沽清，約7.8萬人見證了這名一代球王在港英姿。據當年報道，包括比利在內，山度士當年陣中共有5名戰畢當年世界盃的巴西國腳在陣，而比利在4場表演賽悉數落場，個人合共攻入8球，而4場比數分別贏港聯4：1、4：0、5：2及4：0。

兩年後，他隨山度士於5月再度訪港踢友誼賽，4場賽事中比利在面對英甲（現英超）球會紐卡素及港甲球會加山時上陣，當年各大戲院更破天荒以大銀幕直播對紐卡素的賽事，寫下歷史一頁，最終比利在兩場均分別連中三元，領銜分別贏4：2及4：0，其中在面對紐卡素一仗做出連環7腳盤扭動作勁射入網，更成當年球迷茶餘飯後的話題。而當年他更與一同來港的妻子，接受過《明報周刊》專訪，成為該期封面人物。

退役後，比利於1983年重臨香江，與當時年僅23歲的香港女星鍾楚紅拍攝了一系列運動品牌puma的廣告，比利在廣告中展現活潑有趣一面，亦成一時佳話。1998年，他亦再訪港為匯豐銀行拍信用卡廣告，並與當年港將交流。及至2011年3月，他再以美國球隊紐約宇宙榮譽會長身分到訪交流，並曾遊覽維港留影，亦是他最後一次訪港。

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