足球｜體壇各界哀悼比利　尼馬：在比利之前，10只是一個號碼 (05:26)

尼馬與比利一樣是在巴甲球會山度士出道，近年一直獲對方力撐，且本月在世界盃更追平對方在巴西隊保持多年的77球隊史紀錄。他在比利離世後，於網上撰文盛讚對方的成就前無古人：「『在比利之前，10只是一個號碼』，我在人生某階段聽過這句話，但我會說這並不完整，應是『在比利之前，足球只是項運動』。比利將足球改造成藝術、娛樂，給予貧苦、有色人種發言權，而更重要的是令世界看得到巴西。他雖然離開但魔法會流傳。比利是永恆的。」

巴西足總及其母會山度士同樣盛讚比利永恆，其中前者撰文稱：「比利不只是史上最佳運動員，我們的足球之王令巴西在困難面前無所畏懼，雖然是貧窮的黑人，但比利顯示總能開闢新路。」多間巴甲球會今日操練前都舉行默哀儀式悼念。

巴西名宿朗拿度、李華度，當代球星美斯、基利安麥巴比、基斯坦奴朗拿度，以至巴西前總統盧拉、牙買加傳奇短跑手保特、西班牙網球手拿度等人亦致哀。

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