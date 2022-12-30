足球｜球王比利病逝　享年82歲 (03:27)

比利上月29日因新冠肺炎入院，久未出院，最終在聖誕前夕證實結腸癌復發且癌細胞擴散，大部分家屬都趕到醫院，最終在當地下午3時27分（香港時間今晨2時27分）離世，享年82歲。巴西傳媒指比利死於癌病引發多個器官衰竭，將按遺願下葬其母會山度士附近一個墓園，會方亦已準備好守夜儀式。巴西環球電視則報道，比利家人將向山度士方面請求將其10號球衣榮休。

在比利死訊公布後，其長女姬莉（Kely）在網上發文：「我們今天的成就都來自於你。我們永遠都愛你，請安息。」至於在比利的社交專頁，家屬亦寫道：「他一生以體育的天賦燃亮世界，停止戰爭，在全球透過建設社會宣揚他最信奉的救藥：愛。這是他今天留給後人的信息。」

這名一代球王，是歷來唯一曾三奪世界盃的球員，代表巴西隊參加過4屆世盃，其中在1958、1962和1970年贏得冠軍，並在14場比賽中攻入12球。他在職業生涯中為巴西上陣92場，合共攻入77球。根據健力士世界紀錄，職業生涯入球最多的足球員正是比利，在1363場賽事射入1283球。比利在1980年獲法國《隊報》評為「20世紀最佳運動員」，1999年國際奧委會亦頒予同一榮譽。

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