英超｜加普稱被雲迪積克說服投利物浦　最快下周二「地標」征賓福特　 (20:57)

利物浦在聲明中指出,在加普同意個人條款及通過體測後,將在下月球員轉會窗重開時便可成為「紅軍」球員。據報他的轉會費約為4200萬歐元(約3.49億港元),另有逾1000萬歐元(約8310萬港元)獎金條款。加普說:「我認為這是一間很棒的球會。我可以嘗試展示自己的能力,並爭取協助球隊取得更好成績。我認為自己將會有很好的發展,因為這裏有很多優秀的球員,我可以從他們身上獲益良多。」

曾傳言獲曼聯再度垂青的加普不諱言,今次與利物浦水到渠成的關鍵,是聽取了「紅軍」的荷蘭同胞後衛華基爾雲迪積克的意見,「我為他在這裏而高興,他將會幫助我適應這新環境。他告訴我利物浦就是一個大家庭,而由於我是一個注重家庭的人,所以這對我是相當重要的」。紅軍前線有迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯長「唞」,羅拔圖法明奴亦告小腿受傷,故此會方迅速地羅致取得3個世界盃入球的加普作填補。

What did @VirgilvDijk tell Cody Gakpo about the club before the move? 🤔— Liverpool FC (@LFC) December 28, 2022