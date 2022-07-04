英超｜曼城凱旋升回次席　夏蘭特破入20球最快紀錄　哥迪奧拿嫌未達最佳表現 (19:17)

列斯聯上半場逼和曼城，卻在下半場開賽1分鐘，被敵軍中場洛迪卡斯簡迪打破僵局，艾寧夏蘭特之後在51和64分鐘獲基亞利殊助攻，終助曼城以3：1挫在73分鐘斯藉高史杜爾克破蛋的列斯聯。夏蘭特說：「我賽前目標入5球，而且入球確應不止於兩球。這就是人生，我會多多練習。最重要的是曼城全取3分。我們現在必須窮追阿仙奴。」他又指為自己未能出席世界盃而有點瘋狂，「看着其他人在世盃建功和勝出令我興奮、激動和懊惱。我比以往任何時候，都對勝利更飢餓和更準備就緒」。

夏蘭特今季各項賽事披甲20次入26球，乃哥迪奧拿執教生涯以來，最快達25球的球員，但哥帥說：「他浪費了一些入球機會。我覺得他仍未達最佳表現。這是時間問題。希望他將來能做得好一點。不過他的數據確突出，且每每在合適的時間，在合適的球場位置出現。」

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