法甲｜尼馬「插水」領紅無阻PSG險勝　麥巴比12碼絕殺談阿根廷展風度 (18:03)

PSG今晨雖有美斯缺陣，但仍有與球隊續約4年的中場馬高華拉堤坐鎮，並憑後衛馬昆賀斯開賽14分鐘建功打破僵局。這名巴西國腳換邊後被對手射門「省」中改變方向而「擺烏龍」，至62分鐘PSG更有尼馬在禁區內「插水」兩黃一紅被逐，自2017/18年球季第5次被逐創同期法甲球員紀錄。10人應戰的PSG至補時階段有麥巴比博得12碼，這名法國隊射手親自操刀，領軍以2：1險勝，賽後16戰14勝2和得44分，拋離明晨（30日）作客尼斯的次席球隊朗斯8分居首。

連同上季法甲，麥巴比在2022年已累積攻入32球，僅次於名將方亭在1958年攻入35球的紀錄。這名法國隊球星在剛結束的世盃決賽雖飲恨而回，但昨仗已表現證明未受影響。被問及阿根廷隊在世盃封王後，門將馬天尼斯曾在慶祝活動中嘲諷，麥巴比稱不會放在心上，「這些事與我無關，我不會在瑣事上浪費精神。世盃決賽後我曾與他交談並道賀，對他來說這是人生目標，對我也是。」

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