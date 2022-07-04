NBA｜活塞挫魔術止六連敗　火藥味濃3人被逐　林書豪離廣州龍獅 (16:56)

活塞在第2節尚餘40秒時已領先19分，當魔術傳球失誤時，莫華拿試圖阻止希斯搶球，並將後者推到板凳席。戴亞路及後衝前推走莫華拿，引爆雙方衝突。最終莫華拿被判2級惡性犯規，與活塞雙子齊齊被逐。活塞最終以20分大勝魔術，但主帥卡斯對判罰感不滿，又指出魔術板凳區亦有球員衝出場，理應受到處罰。

另外，新奧爾良塘鵝在同日以119：118反勝明尼蘇達木狼，當中錫安威廉臣在決勝節轟入14分，全場取得生涯新高的43分，是球隊贏波功臣。

至於林書豪則於社交網宣布，跟廣州龍獅解約，提前離開CBA，他解釋「這個賽季我沒有太多的上場時間，作為球員我肯定覺得應該打更多，可是我也尊重教練組的決定」，這名34歲控衛將回美國，稍作調整再研究去向。

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