英超︱夏蘭特首返鄉碰列斯聯獲讚　哥迪奧拿叮囑勿飄飄然 (22:13)

列斯聯vs.曼城 now621台 周四凌晨4：00直播

曼城在世界盃開戰前爆冷主場負賓福特，現於英超以14戰得32分排第3，分別落後多踢1和2場的一哥阿仙奴及次席紐卡素8分和1分，所以明晨之戰不容再失。以18球領前射手榜的艾寧夏蘭特已成此役焦點人物，而其父在球員時代，曾於1997至2000年間效力列斯聯，及至將近轉會曼城前，愛兒在列斯市出生。

曾與夏蘭特在2019年在薩斯爾堡合作的列斯聯美籍領隊馬斯治說：「我期待他已為這場比賽完全準備就緒，將會充滿激情地作賽。明顯地，我了解他的能力，而且知道當他達致最佳狀態時，可到達怎樣的層次。若我們要阻止他建功，確需要運氣。」哥迪奧拿回應道：「希望夏蘭特勿因一些讚美而飄飄然。這不會是一場友賽，而是英超其中一場最難打的比賽。從這聯賽的數據所知，列斯聯是最具侵略性的球隊。我寧願這場世盃後首戰換上另一個對手。」哥帥又透露未有計劃在下月轉會窗重開時增兵。

此外，夏蘭特昨在個人社交網上載自己「紮孖辮」操練的相片，並留言指「維京模式來了」。

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