足球︱森保一落實續教日本隊至2026年　隊史首主帥世盃後留任　將領軍征下屆世盃 (19:38)

日本隊在今屆世盃於E組曾先後擊敗勁旅德國及西班牙隊，以首名出線，惟於16強力戰下被最終奪季的克羅地亞隊於互射12碼階段淘汰，未能打破宿命首闖8強。在球隊出局後已盛傳獲留任的森保一，終在今日的記者會落實續約至2026年，將領軍戰至下屆於美國、加拿大及墨西哥合辦的世盃，據報新合約年薪亦由此前的1.5億日圓（約880萬港元）增至2億日圓（約1170萬港元）。

森保一在記者會上表示：「能獲得信任繼續執教日本隊，我感到非常光榮，我明白在位置的責任重大，我亦願意繼續擔起這份責任。」他亦表明期望下屆世盃可看到新景色（突破16強），但必須一步一步有序地邁向這目標。

藍武士下仗為明年3月底友賽性質的「麒麟盃」，屆時將為這名54歲教頭正式展開第二個任期，以備戰暫定明年底於卡塔爾舉行的亞洲盃決賽周。

身為日本前國腳的森保一，於2017年接掌日本奧運隊，翌年同時獲委任為日本大國腳主帥，身兼兩職，在去年的東京奧運帶領日本U23取得殿軍，而領大國腳的得勝率為69.8％，是隊史成績最佳的主帥。

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