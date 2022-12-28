中超︱中國足協反駁武漢三鎮不公指控　稱嚴肅跟進會方所指「黑勢力」 (21:20)

武漢三鎮前日發聲明，不滿球隊在第32輪聯賽被成都蓉城絕殺一戰的兩項爭議判決，包括蓉城在補時階段曾有球員禁區內犯手球，球證沒判12碼，以及陣中巴西籍外援前鋒馬爾康因不滿判罰賽後踢場邊的拱門，被罰停賽1場及罰款1萬元人民幣。會方在聲明中措詞強硬，更指「在聯賽爭冠的關鍵時刻，卻無時不刻的感受到有一雙『無形之手』在幕後操縱一切。只要武漢三鎮在中國職業聯賽存在一天，我們就會毫不妥協地跟中國足協的黑暗勢力鬥爭一天。我們不相信這些黑暗勢力能隻手遮天，老虎屁股摸不得。職業聯賽不是他們的後花園」。

中國足協昨於官方微博發聲明回應，首先解釋判罰馬爾康停賽與過往做法尺度一致，並列出今季首輪聯賽，上海海港隊的球員曾踢碎球員通道玻璃門受到了同等處罰；並上載蓉城球員疑犯手球的重播片段，力證該球未有觸手，並非誤判。而最後中國足協亦提到：「針對武漢三鎮足球俱樂部在聲明中提及的『黑暗勢力』，中國足協將專門聽取武漢三鎮俱樂部的意見和相關證據，如有此類情况，絕不姑息，嚴肅處理。」

另外，昨於中超吞敗後提早篤定下季降班的廣州隊（前稱廣州恒大），雖身陷財困，但據新浪體育消息指，班主許家印料將不會再為球會注資，但暫無散班意向。至於同樣篤定降班的武漢長江，在面臨負債4億元人民幣下，勢面臨解散命運。

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