籃球︱東方新兵基拔或隨隊戰甲一　蔡芳裕擬與籃總商討歸化入港隊 (19:05)

基拔曾於2017及18年球季效力南華，而南華在2018年的甲一總決賽以場數2：3反負東方，正是他最後一次在港比賽。對於今次加盟東方，這名26歲前鋒笑言感覺有點奇怪：「當年南華在決賽輸給東方，我最初換上藍色球衣亦有點不習慣，但這支球隊已經完全不一樣，當年的對手只剩徐遠成、胡卓斌和陳兆榮。」他指過去幾年在歐洲比賽得到更多經驗，打法亦比以往全面，會盡力助球隊在ABL爭冠。

近年在歐洲聯賽打滾的基拔，直言加盟東方是重大決定，在港出生和成長的他，在訪問中多次以「家」形容香港，亦盼終有一日會真正回港效力，甚至代表港隊上陣：「我一直都有香港背景，香港是我家，是一個很特別的地方，不只是打球，我也很喜歡在這裏居住。雖然這不是我控制，但有機會的話我十分樂意代表香港隊上陣。」

東方領隊蔡芳裕亦盼基拔有機會留隊出戰本地聯賽，又透露會跟籃總商討安排對方成為港隊歸化球員，「這對香港籃球發展將是大突破，往後再同基拔和籃總溝通，研究如何實踐」。

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