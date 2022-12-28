英超︱曼聯派3蛋坦夏格嫌火力不足　拉舒福特目標破個人季度入球紀錄　 (17:01)

曼聯於19分鐘打開紀錄，基斯甸艾歷臣開地波角球予楔前柱的拉舒福特射入。23分鐘，福仔左路傳中予安東尼馬迪爾射成2：0，隊友卡斯米路則在87分鐘中場截球後，斜傳予巴西籍同胞費特射成3：0完場。「紅魔」賽後15戰得29分，落後多踢1場的「四哥」熱刺1分。

曼聯近兩場英超和兩場聯賽盃連贏4場，其間共入11球，惟坦夏格仍敦促麾下可入得更多。他說：「拉舒福特及馬迪爾都是射手，中場般奴費南迪斯亦擁有入球能力。我們必須爭取多些入球。己隊此役機會不少，卻需至末段才入第3球。賽程將會非常頻密，懂得養精蓄銳對所有人都是好事。」曼聯迄今在英超只入23球，在入球榜只排第10，被以40球領前曼城拋離17球。

此外，拉舒福特近兩個月腳風甚順，連同代表英格蘭參戰世界盃的3個入球，13次披甲獨取8球，25歲的他說：「每個前鋒心中，都有一個單季入球數目。我的目標是入22或23球。」福仔已出道8季，於2019/20年球季為曼聯取得個人單季最多的22球。

車路士在另一場英超憑前鋒夏維斯在16分鐘先拔頭籌，後在24分鐘助攻中場美臣蒙特埋齋，主場以2：0輕取般尼茅夫，結束5場英超不勝，賽後15戰得24分排第8，但此仗復出的右翼衛列斯占士在53分鐘再度因傷退下火線。

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