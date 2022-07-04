NBA︱當錫60分21籃板10助攻寫歷史　領獨行俠加時挫紐約人 (15:38)

挾三連勝的獨行俠今仗自首節起持續落後，至完場前30秒仍落後9分，但由基斯甸活特跳投得手開始，他們連續4個攻勢都取得入球，包括當錫最後一個罰球故意「炸板」，藉紐約人兩將爭搶籃板互撼下，「漁人得利」取得進攻籃板並第一時間補籃成功，追至115平手完場，須打加時。這名23歲斯洛文尼亞籍後衛於加時再取7分，助球隊反勝126：121，續壓薩克拉門托帝王排西岸第6。四連敗的紐約人在東岸同樣排第6，而主力RJ巴列特則在是役早段傷出。

當錫今仗除了攻入隊史新高的60分，亦取得個人生涯最多的21個籃板，加上10次助攻，成為NBA首位單場得60分、20籃板及10助攻的球員。下半場僅休息了12秒的他，笑言第4節最後一球上籃以為是絕殺，去到加時已累倒：「我需要去喝杯回魂啤酒。」名宿加納特笑言，剛為「德國槍」諾維斯基豎立銅像的獨行俠，相信很快又要動工。

其餘比賽方面，東岸一哥波士頓塞爾特人雖有暫代主帥馬蘇拿眼疾缺陣，要由助教D史杜達米亞賽前10分鐘決定頂上，但在主將謝連布朗及塔圖合轟77分下，終在主場以126：102大勝侯斯頓火箭。而費城76人雖有安必特攻入48分，但仍作客以111︰116不敵華盛頓巫師，八連勝走勢告終。

至於西岸榜首隊丹佛金塊則在一度落後20分下，反勝帝王113：106。洛杉磯湖人則作客輕取奧蘭多魔術，終止四連敗。

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