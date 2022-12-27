網球︱佐高域入境澳洲備戰新賽季　「希望獲合適對待」 (22:57)

佐高域年初未能出示有效疫苗護照，在澳網前夕被澳洲政府驅逐並禁止入境3年，但當局今年中已取消相關檢疫政策，近月接受這名35歲塞爾維亞籍球手的簽證申請。他將在下周日的阿德萊德國際賽迎接新季首擊，今日已抵達當地備戰，澳洲網總表示歡迎他重臨國土。佐高域則表示：「經過今年發生的事，希望我會獲得合適對待，幫助我打出高水平的網球。」

俄將丹尼麥維迪夫、羅比夫及加拿大的艾利亞施米均會參加阿德萊德賽。上屆澳網冠軍拿度、美網亞軍卡斯柏魯迪，以及日前於香港國際挑戰賽奪標的侯卡錫等，將於後日起參戰首屆聯合盃男女混合隊際賽。世界一哥卡路士艾卡拉斯則因腹傷，要到月中的墨爾本經典賽才會復出展開新季。

另外，女單世界排名66的意大利女將姬奧芝，據報涉及使用偽造疫苗紀錄，被意國警方調查。

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