中超︱武漢三鎮發聲明抗議判罰　稱「毫不妥協與中國足協黑暗勢力鬥爭」 (22:05)

以「升班馬」姿態在今屆中超表現神勇的武漢三鎮，今於主場以2：0擊敗浙江隊，而賽前列次席的山東泰山，則因梅州客家多名球員染疫宣布棄權不戰而勝，判贏3：0，戰畢第33輪後，武漢三鎮與山東泰山同得75分，以較佳得失球續居首，將在本周末的煞科戰爭冠。不過，三鎮在上輪聯賽作客踢至完場前被成都蓉城絕殺一戰，卻引發爭議，包括蓉城在補時階段曾有球員禁區內犯手球，球證沒判犯規之餘，賽後亦被評定為「不構成手球犯規」，而三鎮的巴西籍外援前鋒馬爾康因不滿判罰賽後踢場邊的拱門，則被罰停賽1場及罰款1萬元人民幣。

對於相關判決，三鎮今晨於官方微博發聲明，矛頭直指中國足協：「中足聯（籌備組）與中國足協近期以來所做出的一系列有失公允的決定已嚴重損害本俱樂部（球會）利益。作為一家小俱樂部，在聯賽爭冠的關鍵時刻，卻無時不刻的感受到有一雙『無形之手』在幕後操縱一切。只要武漢三鎮在中國職業聯賽存在一天，我們就會毫不妥協地跟中國足協的黑暗勢力鬥爭一天。我們不相信這些黑暗勢力能隻手遮天，老虎屁股摸不得。職業聯賽不是他們的後花園。」

另外，廣州隊（前稱廣州恒大）今於主場以1：4不敵長春亞泰，33戰得17分續排第17位，提早一輪篤定明年降落甲組，亦是這支8屆中超冠軍，自2010年因涉假波事件後，再次跌至次級聯賽。同日尾三（第16位）的武漢長江，則作客不敵成都蓉城，落後尾四的廣州城4分，連同廣州隊及排榜尾的河北隊，一同提前篤定降班。

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