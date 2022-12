英超︱利物浦落實3.5億預簽荷蘭國腳加普　羅拔臣寫後衛助攻紀錄　 (16:09)

加普的轉會消息在今晨獲燕豪芬方面落實,稱轉會費是破球會紀錄。他2018年初首次為燕豪芬一隊上陣,在上季為球隊贏得荷蘭盃並當選年度荷蘭足球先生後,今季在球會賽上陣24場入13球交17次助攻。

這名23歲荷蘭國腳早前在世界盃分組賽連續3場有進帳,助「橙軍」殺入8強,因此一度盛傳獲曼聯、紐卡素等其他英超隊斟介,但最終他選擇加盟「紅軍」,料在迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯復出前,會在新東家取得左翼鋒正選位置。

由於荷甲到下周末才重開,加普已赴英處理轉會手續,但未及觀看利物浦今晨作客維拉的比賽。紅軍是役5分鐘即由安德魯羅拔臣橫傳穆罕默德沙拿先開紀錄,前者累積54次英超助攻,超越愛華頓名宿拜恩斯,獨佔後衛助攻紀錄。前鋒達雲紐尼斯其後雖連番失機,但利物浦仍憑中堅華基爾雲迪積克建功,加上青年軍提拔的18歲中場小將巴錫迪(Stefan Bajcetic)埋齋,成為英超今季最年輕入球球員,作客輕取有前鋒奧尼屈堅斯一度追近比數的維拉,續排第6,趁第4的熱刺昨晚和波,追至落後5分且少踢一場。

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.— PSV (@PSV) December 26, 2022