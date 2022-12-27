英超｜雲格離任後首返酋長球場觀戰　見證阿仙奴「拆禮物」 (15:48)

阿仙奴在正選前鋒加比爾捷西斯因傷長休下，由尼基迪亞頂替掛帥，亦是這名23歲英籍小將今季首於英超擔正。甫開賽便主導形勢下，5分鐘有翼鋒布卡約沙卡殺入禁區近門射入，惟僅僅越位「食詐糊」。及後多次攻勢未能化為入球下，反而於27分鐘被客軍韋斯咸藉一次反擊，由翼鋒查洛保雲博得12碼，並由另一翼鋒賓華馬操刀射入先開紀錄，令「兵工廠」1球落後完半場。

換邊後阿仙奴攻勢愈見凌厲，先於53分鐘由沙卡藉隊友馬田奧迪加特的攻門「撻Q」下近門接得皮球射入扳平，再於58分鐘由另一翼鋒加比爾馬天尼利左路窄角度射入反超。得勢不曉人下，阿仙奴於69分鐘由尼基迪亞接應奧迪加特的傳送，於禁區內騙過韋斯咸的德國國腳中堅泰路基拿，轉身輕鬆射入，終助球隊鎖定3︰1勝局。

賽前曾被名宿麥臣質疑能力未夠班的尼基迪亞，是役掛帥即攻入今季個人首個聯賽入球，他賽後表示︰「今仗我們完全主導了球賽，只是有時差了製造埋門前的最後一腳傳送。而且我感受到球迷們對我和隊友的支持，氣氛非常好，我只希望一直能保持良好狀態，以表現證明實力。」

至於目前在國際足協（FIFA）出任管理層的阿仙奴前帥雲格，自2018年離任後首次重返酋長球場觀戰，獲一眾「槍迷」高歌歡迎。昔日曾是對方麾下的阿仙奴主帥阿迪達賽後亦為此感到高興，「球隊的大門永遠為他而開，很歡迎他隨時過來看球賽」。而他亦大讚球員們是役表現出應有態度，即使落後亦保持信念，亦是能反勝的關鍵。

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