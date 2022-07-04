英超｜卡尼偕賀積查治7分鐘內連入兩球　熱刺2：2逼和賓福特續當「四哥」　 (22:39)

熱刺兩名出戰世界盃決賽的球員，法國隊門將洛里斯只列後備，阿根廷隊中堅基斯甸羅美路未列名單。剛入選國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）本年度最佳球員候選20人的哈利卡尼與孫興慜則齊掛帥。

賓福特在15分鐘憑中場真拿達門前補射破網。53分鐘，受違規賭波被檢控的賓福特射手艾雲東尼，接應隊友二傳門前「篤」入，取其第11個英超入球。惟熱刺其後於65及71分鐘，由哈利卡尼及賀積查治頭頂腳踢得手，扳平2：2完場。

卡尼在世盃8強射失12碼間接令英格蘭隊出局，熱刺領隊干地賽前稱，此事令他想起其意大利隊前隊友巴治奧，於1994年世盃決賽宴客，「巴治奧是射12碼專家，一般情况他和卡尼這類關鍵球員操刀很大機會射入，但也有1%機會射失，這就是12碼」。干地認為以卡尼個性和意志，毋須多作安慰，「卡尼是個堅強的人、一名世界級前鋒，我不需要跟他多講安慰說話，因為他知道如何應對」。

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