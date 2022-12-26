滑冰｜16歲林靜欣挫4男將封后　來年續求突破盼進軍冬奧 (21:26)

林靜欣4歲開始學習滾軸溜冰，一度是這項目的港隊代表，但她隨後接觸滑冰並於12歲專注訓練，她笑言過去滾軸溜冰的經驗，對滑冰或多或少都有幫助，「至少在冰上識企識滑，不會怕失平衡」。林靜欣在去年10至12月曾出戰4站世界盃，她直言從中獲益良多，「我不是首次出國比賽，但是第一次被對手拋離這麼多。我唯有更努力練習，可能遲一點就能跟她們競爭」。

港隊短道速滑女將人數不多，精英甲級選手只得林靜欣，她也坦承有點孤獨，但她訓練時不分男、女，只想與更快的人切磋，尋求進步。林靜欣在明年1月將出戰世青賽，她透露最大目標是2026年的冬奧，「我現時的信心未必好大，因為與列強仍有差距，但多一點練習和比賽，待我提升實力後，可能會接近一點吧」。

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