滑冰｜身兼多職籌辦短道速滑香港盃　朱定文喜見成事感動落淚 (19:54)

朱定文男女混合的500米準決賽第一組率先登場，他以48.718秒率先衝線，拋離次名的徐山豐2.121秒，輕鬆以首名出線；至於女將林靜欣則於另一組反勝陳加樂，以首名闖晉級。朱定文在決賽與林靜欣鬥得激烈，這名23歲港將一直守住內檔，最終以48.195秒奪冠，而林靜欣僅慢0.084秒屈居亞軍。

朱定文身兼多職，除了是運動員之外，也是香港短道滑冰學院創辦人，因此他完成比賽後，立即換上西裝擔任賽會旁述，隨後更於表演環節登場，幾乎到處也是他的身影。朱定文早前辦學，盼在港推廣短道速滑，他表示目前尚算成功，「有好多小朋友看過我出戰冬奧後，就有興趣報名上堂，這是我意料之外的事。以前香港短道速滑比賽規模不大，現時有這麼多人參賽，並以正規比賽模式舉行，真的好開心。」

短道速滑香港盃是香港滑冰聯盟首次以國際規則舉行的賽事，朱定文指愉景灣溜冰場雖然仍不夠大，但可以劃出111.12米的標準跑道，唯一缺點是「過彎超越時有少少迫」。不過，他對於賽事可順行舉行而感動，因為要兼顧學業、自己的訓練，以及學院的事務並不容易，「我在昨晚哭了，比賽由我們一手一腳準備，而且學院由零開始，我們全部人都沒有籌辦比賽的經驗，我們每一個細節都要負責，想不到最後能夠成功」。

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