世界盃｜遭西班牙女記者稱世盃最差球員　卻奧斯哭笑不得　稱「早知有人會責怪我」 (16:55)

32歲的卻奧斯自去年歐洲國家盃16強不敵英格蘭隊出局後宣布退隊，在剛於卡塔爾結束的世界盃決賽周未有隨隊出戰。不過，西班牙女記者Cristina Cubero上周五（23日）出席一個節目時，稱雲尼斯奧斯祖利亞及卻奧斯是決賽周表現最差球員。卻奧斯翌日（24日）在社交網發文回應相關片段，稱「早知有人會責怪我」，並配上哭笑不得的表情符號。

另外，西甲將於周五（31日）重燃戰火，次席的皇馬將於周六（31日）作客華拉度列，賽前據報有意收購賓菲加的阿根廷隊新星安素費南迪斯，料轉會費高達1.2億歐元（約9.95億港元）。

其他報道：足球︱齊赴醫院共渡聖誕 家人為82歲比利打氣

其他報道：高級組銀牌︱傑志聖誕節4球大勝闖決賽 理文主帥陳曉明認把握埋門欠佳

其他報道：網球︱直落兩盤挫諾利 侯卡錫香港國際挑戰賽封王