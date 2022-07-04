世界盃｜遭西班牙女記者稱世盃最差球員　卻奧斯哭笑不得　稱「早知有人會責怪我」 (16:55)

西班牙電視台一名女記者日前在直播節目中，稱同樣效力皇家馬德里的巴西隊射手雲尼斯奧斯祖利亞，以及德國前國腳卻奧斯是今屆世界盃決賽周表現最差球員。去年已退出國家隊的卻奧斯哭笑不得，在社交網稱「早知有人會責怪我」。
32歲的卻奧斯自去年歐洲國家盃16強不敵英格蘭隊出局後宣布退隊，在剛於卡塔爾結束的世界盃決賽周未有隨隊出戰。不過，西班牙女記者Cristina Cubero上周五（23日）出席一個節目時，稱雲尼斯奧斯祖利亞及卻奧斯是決賽周表現最差球員。卻奧斯翌日（24日）在社交網發文回應相關片段，稱「早知有人會責怪我」，並配上哭笑不得的表情符號。
另外，西甲將於周五（31日）重燃戰火，次席的皇馬將於周六（31日）作客華拉度列，賽前據報有意收購賓菲加的阿根廷隊新星安素費南迪斯，料轉會費高達1.2億歐元（約9.95億港元）。
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Dice Cristina Cubero que los PEORES JUGADORES del MUNDIAL han sido VINICIUS, que hizo 1 GOL, dió 2 ASISTENCIAS y participó de forma directa en 2 goles más de Brasil, y KROOS, que se RETIRÓ de la selección alemana hace 18 MESES.
👏👏👏 pic.twitter.com/8sblAeXBJR— Alex Porcel (@AlexPorest) December 23, 2022