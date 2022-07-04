高級組銀牌｜東方小勝「拆禮物」 兔年賀歲決戰傑志 流浪總監李輝立批巴西外援不力 (18:09)

東方與流浪爭奪銀牌決賽餘下一席位，賽事有1663人入場。上周加盟東方的香港與蘇格蘭混血兵鐘樂安首次上陣，出任正選中堅；流浪亦盡派簡古爾及亞加斯圖等5名外援。

雙方今季在聯賽及菁英盃兩度交手均踢成0：0，而流浪在各項賽事已連續5場不敗。東方在19分鐘先有馬高斯的門前近射，被流浪門將梁興傑撲出；流浪中堅林遼太於26分鐘後上頭槌，輪到東方門將葉鴻輝飛身救出，上半場互無紀錄。

換邊後僅2分鐘，東方打開紀錄，孫銘謙右路傳中，西班牙籍射手巴杜姆門前射入，領先1：0。流浪完場前一輪攻勢均無功而還後，東方終維持1：0勝果完場。決賽暫定下月22或23日於大年初一或初二舉行。

東方主教練盧比度表示，球隊控制了今場賽事，在上半場至少有3次入球機會，但指出麾下在入球後表現差勁，總算能夠把握機會保持勝果。他又點名讚首次上陣新兵鐘樂安的表現，雖此前有一段長時間沒比賽，仍能踢足全場保持好表現。24歲守將鐘樂安縱有近半季沒上陣，他稱很高興可重返球場，以及相隔12年重返香港、在多名親戚入場支持下比賽。

流浪完半場前換走巴西外援亞加斯圖，下半場開始再換走法蘭度，連同因傷及停賽未能上陣的賈思浩和祖連奴，總監李輝立賽後狠批4名巴西外援不力，更稱已通知他們「可放假到想歸隊為止」，「他（亞加斯圖）一次波都無掂過，表現完全不能接受，反正下場菁英盃我們用本地華人球員都夠，可能日後簽亞援仲好」。他又透露已羅致新亞援，最快下周報到。

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