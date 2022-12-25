足球︱35歲日本前國腳槙野智章宣布掛靴　駒野友一執教三箭青訓 (20:55)

槙野智章於2006年出道廣島三箭，2010年底至12年初外流德甲科隆，但上陣不多，之後回流浦和紅鑽10季，贏過2017年亞冠、2次日皇盃及1次日聯盃，上季轉投神戶勝利船，在日職累計上415場；國家隊方面，槙野上陣38場入4球，參加過2018年世界盃決賽周。

槙野剛於世界盃到卡塔爾直擊日本隊賽事及客串任評述，表現備受球迷讚賞；他去年1月起開設個人YouTube頻道，已累積逾6.4萬人關注。槙野在神戶官網表示，在勝利船結束職業生涯這段愉快的「航海旅程」後，準備好迎接旅程的「第二章」。

此外，另一日本前國腳後衛駒野友一，同樣季後正式掛靴，41歲的他今落實出任廣島三箭的青訓教練。他2010年曾以正選左閘身分為日本隊出戰世盃決賽周，但16強與巴拉圭隊戰至互射12碼，卻因他射失唯一一球，飲恨無緣首次殺入8強。

至於落選日本隊今屆世盃決選的古橋亨梧與旗手怜央，昨晚在蘇超各梅開二度，助些路迪主場以4：1大勝聖莊士東，續居榜首。而在世盃擔任日本隊正選前鋒的前田大然，這仗亦為些路迪正選上陣了63分鐘。

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