高級組銀牌︱傑志聖誕節4球大勝闖決賽　理文主帥陳曉明認把握埋門欠佳 (18:23)

傑志大戰理文的首場銀牌4強適逢聖誕節上演，吸引2982人到旺角場觀戰。兩支港超勁旅今季曾於10月底聯賽首交手，當時理文憑艾華頓及迪高於上半場各建一功，主場以2：1險勝由艾里奧破蛋的傑志，亦是「藍鳥」今季至今唯一敗仗。

傑志今仗由中場基爾頓先於17分鐘個人突破殺入禁區在底線前挑射得手，再於24分鐘接應傳中於禁區內妙射破網，個人梅開二度。而中場查理史葛的遠射及米基爾的熨射分別柱邊出界及中柱彈出，未能擴大比數。

落後兩球的理文於35分鐘由前鋒加維蘭入替中堅馮慶燁，由3中堅改踢4後衛陣式，多踢一名前鋒傾力反撲。不過上半場領先兩球的藍鳥，下半場抵擋理文一輪攻勢力保不失之餘，更於完場前由米基爾及丹恩奴域各入一球埋齋，終大勝4：0。由於今仗先後有理文門將袁皓俊及傑志中堅艾里奧傷出，前者更要抬擔架離場，賽事補時長達12分鐘。

傑志晉身銀牌決賽後，暫定明年1月22或23日、即大年初一或初二，將遇另一場4強東方對標準流浪之勝方，賽事於明午3時同在旺角場舉行。

理文主教練陳曉明表示，賽果未有反映雙方今仗表現，「上半場我們是表現較好一方，初段有很多射門，主導了比賽，關鍵是發揮好時卻把握不到入球機會，同時只是兩次犯錯，就給對手每次射門就有入球」。

季初揚言要贏盡所有賽事，但本月先後在足總盃及銀牌被淘汰出局，陳曉明稱：「目標有時好易達到、有時會好難甚至達不到，不如預期時就更不能放棄，我們仍會為聯賽和菁英盃繼續努力，追求其他目標」。被問到會否增兵，他僅稱「這個moment沒有計劃，之後再看球會方向」。

傑志主帥朱志光稱，一場過的淘汰賽都是講求臨場發揮，亦汲取聯賽不敵理文時的犯錯，麾下是役踢得更集中，「當大家都穩陣至上時，你比對手更穩陣就會勝算更高」。隊長黃洋稱今仗勝負在於經驗，「始終我們過去12季贏得23個錦標，當中在不少盃賽決賽勝出，而且陣中不少球員已效力5季或以上，經驗有助於淘汰賽晉級」。

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