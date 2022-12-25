網球︱美名將費利斯季軍戰險勝中國新星吳易昺　讚香港比賽氣氛好 (16:39)

費利斯昨於4強不敵英國隊一哥後，今轉戰季軍戰鬥中國隊的吳易昺，這名美籍球手入局極快，首盤已憑凌厲發球不斷取分，他共開出6球Ace，當中在第3局更以「love game」派蛋，同時兩度打破對手的發球局，終以6：3先拔頭籌。

吳易昺在次盤及時調整狀態，在底線對抽不落下風，更多次放短波調動費利斯，迫使對方多番失誤，贏6：3扳平盤數。

兩人在決勝盤初段鬥得緊湊，惟費利斯再轟出3球Ace，以10：6成功「搶十」，以盤數2：1勝出，贏得季軍。費利斯將代表美國隊出戰月底的聯會盃，明年1月轉戰澳網，他直言過往較少在聖誕節比賽，但在香港寓賽於操，「這裏的場館和氣氛也很好，能夠在球迷面前贏波總是好事」。

吳易昺同樣指在港比賽有助備戰新賽季，惟不太滿意成績，「假如有100人參賽，得第4名好像還不錯，但只有6個人第4名，還可以吧」。他續指，費利斯發球具威脅，自己在初段入局慢，是致敗原因。吳易昺盼來年有機會再次來港作賽，又透露昨晚到紅館看陳奕迅演唱會。

相關報道：網球︱黃澤林笑言食詐糊洩氣 需學習緊張關頭處變不驚

相關報道：網球︱與勝利差之毫釐 黃澤林主場僅負瑞士名將華雲卡

相關報道：網球︱英國一哥諾利挫美國名將費利斯 明午維園決戰侯卡錫