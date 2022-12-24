網球︱黃澤林笑言食詐糊洩氣　需學習緊張關頭處變不驚 (21:39)

黃澤林今仗先贏一盤，但指自己次盤稍一不慎被破發，感覺到華雲卡漸漸上力，要提升回球水準才能避免對方打出招牌反手抽擊，壓力增加。及至決勝盤「搶十」，黃澤林在9：7時以為自己得分而慶祝，但食詐糊後露尷尬笑容。他賽後解釋是因為現場太嘈吵，未能聽到司線員喊出界：「我覺得我贏咗，但哎呀，原來出界。這一下其實仲傷，因為你以為自己贏了，放鬆了但又要再重拾比賽。」

黃澤林最終在決勝盤以11：13反負華雲卡，繼昨日對英國球手諾利後再落敗。他盛讚華雲卡即使在決勝盤也打得像第一分，未受壓力影響發揮，又覺得近日看到幾位獲邀世界級球手，場內外一絲不苟最值得學習：「他們專業好多，每一件事都做得很足，平時比賽的對手就沒有這麽仔細。在他們身上，知道自己怎樣先做到他們的水平。」

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