籃球︱可藝挫裘錦秋　隊史首闖精英賽男子組4強 (20:35)

可藝在開賽初段未能守住裘錦秋射手姚卓曦，讓後者單節獨得7分，導致初段拉鋸，但這支屯門區勁旅次節憑翁灝謙射入兩球3分，加上鄭峻謙、梁煒鍵等亦有得分，半場領先22：16。

雖然裘錦秋下半場有黃雋羲強攻禁區，但他們受犯規問題影響，一直未能縮窄差距，可藝終以12分優勢勝出，闖4強後硬撼英華書院，後者在「朱家軍」內訌戰以51：37挫北角協同中學。

可藝眾將賽後難掩興奮，梁煒鍵激動落淚，又擁抱教練梁民熊連番道謝。他透露自己為打精英賽，今年從Band 1的馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，轉校到Band 3的可藝後終於圓夢，「真的犧牲好大，父母從不支持我打波，覺得打籃球不能當飯食，讀書更重要，但年輕人要追夢，他們也沒辦法」。

可藝在明年2月的4強將會硬撼英華，梁煒鍵直言練習再辛苦也不能偷懶，「我們要要向前走，沒有回頭路」。他又指父母從未看過自己打球，計劃邀請對方到場觀賽。

至於喇沙書院將於另一場4強將硬撼聖若瑟書院，前者今日以42：24擊敗德信中學，後者則以60：31大勝趙聿修紀念中學。

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