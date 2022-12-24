網球︱與勝利差之毫釐　黃澤林主場僅負瑞士名將華雲卡 (19:43)

黃澤林昨直落兩盤不敵英籍球手諾利，但發球與正手抽擊均為對方帶來不少威脅，這亦延續至今日的名次賽。至於37歲瑞士老將華雲卡，昨不敵中國球手吳易昺，今日表現續慢熱，首局被破發後，持續未能預判黃澤林的發球，令後者多次能跟進一、兩板便能取分。

黃澤林在領前局數5：3時，一球頂住對手兩邊進攻，再走到網前救球，得到機會後扣殺而贏盡掌聲，並張開雙臂跑向場邊慶祝才取毛巾抹汗。他這局雖未能再破發，但之後一局輕鬆保發而先贏一盤6：4。華雲卡次盤甫開局即找到手感，一口氣連贏3局，其後雙方都未為對方發球局帶來麻煩。表演賽性質下，華雲卡亦在set point時做手勢要球迷喝采，終以一盤6：3扳平。

在搶十分獲勝的決勝盤，黃澤林不乏放短波等招數直接得分，一度領先8：4及9：7，決勝分在手下，一次上網扣殺打出界未能取勝，加上關鍵時刻華雲卡展示老將的穩定性，最終Coleman戰至刁時以11：13僅負。

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